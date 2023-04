Une vague de Covid touche à nouveau la Suisse

Même si le virus est toujours bien présent en Suisse, il n’affecte plus les hôpitaux qui n’enregistrent que peu de patients Covid.

Le Covid est toujours bien présent en Suisse. En effet, les données des stations d’épuration du pays fournies par l’OFSP montrent que sa charge virale dans les eaux usées a nettement augmenté ces dernières semaines. Elle est même plus élevée qu’à l’automne dernier et se situe au niveau de la dernière vague qui avait sévi l’été dernier. De nombreuses personnes sont donc actuellement infectées au variant Omicron, révèle samedi la Schweiz am Wochenende.