Suisse : Une «vague de faillites» s’abat sur les entreprises

L’Union suisse des créanciers, Creditreform, dévoile ce mercredi que 3390 faillites d’entreprises ont été dénombrées au premier semestre de 2022.

Getty Images via AFP

Une «vague de faillites» s’abat sur les entreprises suisses: sur les six premiers mois de l’année, 3390 faillites d’entreprises ont été dénombrées dans le pays. Cela correspond à une augmentation de 40% par rapport à l’année précédente et de 10% par rapport à la moyenne d’avant la pandémie (exercices de 2018 et 2019), révèle ce mercredi l’Union suisse des créanciers, Creditreform.