Météo : Une vague de froid polaire s’abat sur les États-Unis

Pluies verglaçantes, chutes de neige et blizzard enveloppent le pays, de la côte est à la côte ouest, ont annoncé lundi, les services météorologiques.

«Des centaines de records de froid ont été enregistrées et vont être dépassées pendant cette vague de froid polaire», a ajouté le NWS. Dans le centre du pays, les températures ont ainsi déjà atteint des records pendant le week-end avec -45° C dans certaines contrées du Minnesota, un des États les plus froids.

Carambolage géant

Les chutes de neige ont privé de courant des milliers de foyers, notamment au Texas, où le verglas a aussi causé un carambolage géant jeudi sur une autoroute près de Dallas, faisant au moins six morts et des dizaines de blessés. Au moins sept États – Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi et Texas – ont émis des alertes météo. Et le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’état d’urgence au Texas.