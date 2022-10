Ukraine: «Attaque massive» russe contre les installations énergétiques

Guerre en Ukraine : Une vague de tirs de missiles frappe les villes ukrainiennes

Deux jours après une attaque sur la flotte russe en Crimée, les tensions sont à nouveau vives en Ukraine. Au nord de Kiev, une quinzaine de soldats et policiers bloquaient la circulation et interdisaient l’accès à la route qui conduit à un site touché. Selon un militaire interrogé par l’AFP, «trois missiles ont touché leur cible à une centaine de mètres. Il ne faut pas rester là, c’est dangereux car il peut y avoir d’autres frappes».

«Les terroristes russes ont, une fois de plus, lancé une attaque massive contre des installations du système énergétique dans un certain nombre de régions», a déploré un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko. Selon l’armée ukrainienne, «plus de 50 missiles de croisière ont été lancés» sur l’Ukraine «à l’aide d’avions», depuis le nord de la mer Caspienne et de la région russe de Rostov. À Kiev, au moins cinq explosions ont été entendues tôt lundi.