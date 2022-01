Covid-19 : Une vague «monstre» va submerger la Suisse

La vague d’infections par Omicron est devenue inarrêtable, selon la directrice de la Santé publique du canton de Zurich. Pour affronter le manque de personnel, elle exige une quarantaine de 5 jours seulement.

«Nous avons affaire à une vague monstre qui ne peut plus être arrêtée», explique-t-elle dans une interview publiée par la «NZZ am Sonntag». Selon elle, cette vague va toucher autant la société que l’économie et tous les individus. Le canton de Zurich pourrait ainsi compter jusqu’à 40’000 nouvelles infections par jour à fin janvier. Et elle en appelle au Conseil fédéral pour qu’il le dise aussi clairement mercredi prochain.