Cap Horn : Une vague scélérate fait un mort et quatre blessés

Une personne a été tuée et quatre blessées, lorsqu’une «vague scélérate» a percuté un navire de croisière au sud du Cap Horn, a annoncé jeudi la compagnie norvégienne Viking. L’accident s’est produit mardi à 22h40 (3h40 heure suisse mercredi), lorsque le navire «Viking Polaris» a été frappé par «une vague scélérate», a indiqué la compagnie dans un communiqué.

«C’est avec une grande tristesse que nous confirmons qu’un passager est décédé à la suite de cet incident. Nous avons informé sa famille et lui avons présenté nos plus sincères condoléances», selon une source de Viking en Norvège, qui n’a pas précisé si la victime était une femme ou un homme, ni son âge.

Hublots brisés

Quatre passagers «ont subi des blessures sans que leur vie ne soit en danger», a ajouté la compagnie qui précise qu’ils ont «été traités par le médecin et le personnel médical du navire». «Le navire a subi des dommages mineurs lors de l’incident et est arrivé au port d’Ushuaïa sans autre incident mercredi après-midi, heure locale», a-t-elle souligné.

Enquête ouverte

Une source judiciaire a indiqué pour sa part qu’une enquête avait été ouverte par le tribunal fédéral de la capitale de la province de la Terre de Feu. «Nous enquêtons sur les faits entourant cet incident et nous offrirons notre soutien aux autorités compétentes», a assuré la compagnie norvégienne, ajoutant qu’elle s’employait à organiser le rapatriement des passagers.

Le «Viking Polaris» a été lancé en 2022 et est le plus récent de la compagnie norvégienne. Il a une capacité de 378 passagers avec un équipage de 256 personnes, selon le site de Viking. Mi-novembre, deux touristes américains de 76 et 80 ans ont trouvé la mort lors d’une croisière en Antarctique sur le «World Explorer», lorsque le semi-rigide à bord duquel ils se trouvaient pour une excursion a chaviré.