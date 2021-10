Recherche – Une Valaisanne sur les traces de l’origine du Covid-19

En août dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lançait un appel aux experts désireux de faire partie d’un nouveau groupe consultatif sur les origines des nouveaux agents pathogènes. Son but: conseiller l’OMS sur les aspects techniques et scientifiques relatifs aux origines des agents pathogènes émergents et réémergents à potentiel épidémique et pandémique. Son mandat sera «indispensable pour empêcher de nouvelles pandémies», selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.