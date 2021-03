Équateur : Une valise contenant 185 tortues découverte à l’aéroport des Galápagos

Une inspection de routine a permis la découverte de 185 tortues dans une valise à destination de l’Équateur. Les autorités ont promis de sévir.

«À l’aéroport de #Baltra, 185 tortues écloses ont été détectées dans une valise qui était en cours de transfert vers l’Équateur continental», a indiqué le ministère sur Twitter. Le ministère précise que la découverte a eu lieu «au cours d’une inspection de routine» entre l’aéroport des Galápagos et le PNG et que la police et les procureurs «prennent des mesures», sans donner plus de détails.