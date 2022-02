Une valise plein de drogue chez l’ex du prince Harry

Londres : Une valise pleine de drogue chez l’ex du prince Harry

Cressida Bonas a révélé qu’elle avait été interrogée par la police après la découverte d’argent et de drogue dans un bagage.

«Peu après, deux policiers sont venus toquer à ma porte. Troublée, je les ai invités à entrer et ils se sont précipités pour récupérer le sac. Il y avait énormément d’argent, de drogue et des clés de voitures de luxe à l’intérieur», s’est-elle souvenue.

Le même soir, Cressida, 32 ans, a vu revenir les agents. «On m’a interrogée pendant une heure. Je leur ai demandé plus d’informations, mais ils ont été incapables de m’en dire plus», a-t-elle écrit sur le site. Il semblerait cependant que cette découverte ait un lien avec le trafic de drogues qui sévit dans la rue dans laquelle vit celle qui avait posé nue contre la surpêche. «Des ventes de drogues se produisent régulièrement, toujours très rapidement: une main qui passe par la fenêtre d’une voiture, des têtes baissées et des voix étouffées», a indiqué Cressida, qui a été en couple avec le prince Harry entre 2012 et 2014.