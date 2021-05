Europe : Une vaste étude lève le voile sur la nocivité des emballages

Les fourres en carton ou en papier contiennent souvent des substances perfluoroalkylées, ou PFAS qui diminuent entre autres la réponse immunitaire à la vaccination.

Les ONG ont analysé des sacs à sandwich et à pâtisserie et des boîtes de nourriture à emporter en République tchèque, au Danemark, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Au Danemark, l’utilisation de PFAS dans les emballages alimentaires en papier et carton a été interdite en juillet 2020.