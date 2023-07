Emma, Vaudoise de 12 ans, tentera sa chance dans The Voice Kids

La candidate, vue également au «Swiss Voice Tour», se dit inspirée par Mariah Carey, Ariana Grande et Beyoncé. Emma est impressionnée non seulement par le timbre de ces stars, mais aussi et surtout par leur manière de contrôler leur image et leur business. Si elle s’est inscrite au télécrochet de TF1, c’est parce qu’elle veut prouver qu’elle peut reproduire ce que font ces divas de la pop. Celle qui prend des cours de chant depuis un an rêve d’ailleurs d’avoir un jour la même carrière que ses idoles tout en rendant sa maman fière, dont la chanteuse en herbe se dit très proche.