Une vaudoise libérée après avoir agressé ses parents au couteau

Après 14 mois de détention, la Vaudoise de 23 ans qui avait agressé ses parents en 2022 devra être soignée, et non plus punie, a conclu le Tribunal correctionnel d’Yverdon mercredi.

Trois policiers ont accompagné l’accusée durant toute la journée. 20minutes/Samuel Bonvin

Le ton du procès est vite posé. Amandine*, 23 ans, débarque menottes aux pieds et entourée de trois policiers, dans le couloir du tribunal à Yverdon (VD). Après une hésitation, sa mère, l’une des plaignantes prend la parole. «Excusez-moi, je peux l’embrasser?» demande-t-elle à un agent. Il acquiesce. Les deux femmes se prennent dans les bras. Puis, le papa, second plaignant, prend le relais.

Deux coups de couteau à ses parents

Pourtant, il y a un peu plus d’un an, Amandine s’en est violemment prise à ses parents. Inconsciente après avoir consommé de l’alcool et des médicaments, elle se réveille et surprend les mots de son père: elle «est une souffrance pour la famille». «Ça m’a mise hors de moi. Il ne comprenait pas à quel point je souffrais», explique l’accusée. Elle se saisit alors d’un couteau à cran d’arrêt muni d’une lame de 7 cm et se dirige à l’étage inférieur, où se trouvent ses parents.

Pris au piège dans le salon, son père s’enfuit à l’extérieur du domicile, paré d’un coussin en guise de bouclier. De rage, la jeune femme lance son couteau en direction de l’homme et le touche profondément au mollet. Elle récupère son arme et assène un coup de poing à sa mère qui veut l’empêcher de s’enfermer à l’intérieur, de crainte «qu’elle achève sa tentative de suicide». La maman cède finalement, comprenant que son ex-mari a les clés et que la porte pourra être déverrouillée.

«Après le temps de l’emprisonnement, vient le temps de l’insertion»

Depuis l’événement, l’eau a coulé sous les ponts. «Si la plainte a été déposée, c’est pour que ma fille ait un électrochoc», explique son papa. Amandine est en prison depuis les faits, soit 14 mois et on lui a diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité. Les plaignants, la prévenue et le Ministère public sont tombés d’accord pour la suite: privilégier le soin à la punition.

Un discours qu’a entendu le Tribunal. Il a finalement condamné la Vaudoise à une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont 14 ferme, assortie d’un sursis de 5 ans. Au vu de son temps déjà passé derrière les barreaux, la jeune femme sera donc bientôt libérée. Pour respecter son sursis, Amandine devra, cependant, suivre un traitement psychiatrique et intégrer un établissement psychosocial. «Après le temps de l’emprisonnement, le temps de l’insertion vient pour vous. Ce n’est que le début. Il vous reste beaucoup de chemin à faire», ponctue le président du tribunal.