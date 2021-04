Anouk Millasson en pleine épreuve au Centre de formation d’Aarberg (BE) le 24 avril.

En formation dans l’entreprise du Fribourgeois Cyril Magne, cette Vaudoise de 18 ans est montée le week-end passé sur la plus haute marche du podium face à des compétiteurs masculins. Diverses épreuves s’étalaient sur deux jours, pour forger de différentes façons dans un temps donné des fers à cheval à partir d’une pièce rectiligne d’acier et d’aluminium, face au foyer incandescent de l’immense soufflerie du Centre de formation d’Aarberg (BE).