Hockey sur glace: Une vedette de NHL victime d’un vol à main armée

Ainsi que le relate le Toronto Sun, trois individus ont braqué l’ailier droit vedette du club ontarien, ainsi que l’un de ses amis, avec deux pistolets et un couteau sur le stationnement du cinéma Cineplex de l’Avenue Queensway, et ont dérobé son véhicule, un Range Rover de couleur noire.

Un policier a estimé que les voleurs n’ont pas reconnu le joueur étoile des Maple Leafs et n’étaient intéressés que par sa voiture. Il a ajouté que le hockeyeur se portait bien. En fin de semaine dernière, Toronto avait prolongé sa longue phase d’insuccès en play-off. Privée de Coupe Stanley depuis 1967, l’organisation plus que centenaire n’a plus gagné de série de play-off depuis 2004. Comme elle l’avait fait dans les quatre éditions précédentes, elle a prolongé la malédiction de l’acte VII et abandonné ses espoirs dans le dernier duel en 2022.