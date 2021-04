Sotheby’s : Une vente de «NFT» atteint 16,8 millions de dollars

Une vente d’œuvres numériques de l’artiste Pak estampillées «NFT», du nom de la nouvelle technologie d’authentification en vogue, a atteint l’équivalent de 15,5 millions de francs.

Un mois après la vente de «Everydays: The First 5000 Days» de l’artiste numérique Beeple, pour 69,3 millions de dollars chez Christie’s, son rival Sotheby’s s’est lancé, pour la première fois, dans l’aventure «NFT». Ces trois lettres désignent les jetons non fongibles, ou «non-fungible tokens», des certificats d’authenticité réputés inviolables, qui permettent à l’acheteur d’un objet numérique (dessin, animation, vidéo, photo, musique) d’être certain d’en être bien le propriétaire.