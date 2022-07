Tour de France - Une véritable cohue a fait la fête aux stars du cyclisme en Romandie 

Sous un soleil de plomb, curieux et aficionados venus de toute la Suisse et de bien d’autres contrées ont attendu le grand cirque du mois de juillet dans une frénésie perceptible. «Je n’en reviens pas du monde qu’il y avait. On voit que Lausanne s’intéresse encore au monde sportif», a ainsi déclaré une retraitée, après le passage de la voiture-balai.