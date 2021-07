Saint-Gall - Une véritable «usine» à marijuana démantelée

L’affaire a commencé le 28 janvier dernier avec la saisie de 4500 plants de chanvre et 30,5 kilos de cannabis dans une plantation indoor à Thal (SG). La police cantonale saint-galloise a poussé plus avant ses investigations et, le 1er février, ce sont 4200 plants de cannabis et 280 kilos de beuh qui ont été découverts. En outre, une plantation de CBD non déclarée avec 4200 plants a été mise au jour. La police qui vient de boucler son enquête indique que le montant total de la marchandise est estimé à 1,2 million de francs.