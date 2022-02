Jeux vidéo : Une version mobile de «Warcraft» prévue en 2022

Après «Diablo», c’est une autre franchise d’Activision-Blizzard qui s’apprête à débarquer sur les smartphones Android et iOS dans le courant de l’année.

Getty Images via AFP

Dans le cadre de l’annonce de ses résultats (2,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires au 4e trimestre 2021, -10%), l’éditeur Activision-Blizzard a livré une bonne nouvelle aux fans de la franchise «Warcraft». La firme américaine, dont le rachat par Microsoft pour près de 69 milliards de dollars est en passe d’être finalisé, a confirmé que celle-ci allait débarquer sur mobile. Son arrivée est prévue sur iOS et Android dans le courant de cette année. L’entreprise n’a pas donné de détails concernant le gameplay du nouveau jeu, mais il n’aurait pas de liens avec «World of Warcraft» et «Hearthstone». La firme s’est contentée d’annoncer qu’elle avait l’intention de «mettre le tout nouveau contenu Warcraft mobile entre les mains des joueurs pour la première fois».