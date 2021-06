«Minecraft» : Une version rare du jeu retrouvée après plus de dix ans

Une joueuse a permis à une équipe de passionnés de mettre la main sur une vieille mouture de «Minecraft» qu’on pensait perdue.

L’équipe de passionnés d’Omniarchive, qui s’est donné pour mission de répertorier toutes les versions du jeu «Minecraft» depuis sa toute première datant de 2009, peut remercier Luna. Cette joueuse leur a en effet permis de compléter leur collection. Sans le savoir, elle était en possession d’une ancienne version très recherchée, l’Alpha 1.1.1, du célèbre jeu d’aventure et de construction. La rareté de cette mouture tient dans le fait qu’elle n’a été disponible au téléchargement que durant une très courte durée: pendant seulement 3 heures et 25 minutes, le 18 septembre 2010, rapporte le site Kotaku . À l’époque, les développeurs du jeu se sont rendu compte que la version Alpha 1.1.1 contenait un bug qui pouvait provoquer l’affichage d’un écran gris et l’ont donc rapidement remplacée par la version 1.1.2.

C’est un vieux tweet de 2010 de Luna qui a mis les archivistes sur la piste de la version du jeu qu’ils croyaient ne jamais pouvoir retrouver un jour. Après avoir été contactée, elle s’est mise à sa recherche. «À l’époque des versions Classic et Alpha, je jouais un peu à Minecraft sur mon ancien ordinateur portable. Comme l’organisation de mes fichiers n’était pas optimale, je pouvais être en possession de plusieurs versions dans un même dossier», raconte Luna dans un thread sur Twitter. La chance a aussi voulu qu’avant de formater son ordinateur, elle ait sauvegardé son contenu sur un disque dur, dont elle est toujours en possession et qui est encore fonctionnel. Les archivistes ont déterminé par la suite que Luna avait téléchargé le fichier 90 secondes avant qu’il ne soit plus disponible et remplacé par la version suivante.