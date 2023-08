Genève: Une vétérinaire risque une lourde suspension

La responsable de l’une des plus grosses cliniques vétérinaires de la place est dans la tourmente. Elle fait l’objet de six procédures disciplinaires ouvertes par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Selon la « Tribune de Genève », l’instance a rendu un préavis de trois mois d’interdiction de pratiquer assortis d’une amende de 15’000 francs. Le Conseil d’Etat a suivi ces conclusions, tout en réduisant la sanction financière à 5000 francs. La praticienne, représentée par Me Grégoire Rey, a saisi le Tribunal fédéral.

Les procédures concernent un cas en 2017, un en 2018, deux en 2020 et deux en 2021. Il est entre autres reproché à la clinique d’avoir pratiqué des opérations en l’absence des propriétaires des animaux, d’avoir omis d’en sédater certains lors d’interventions, et d’avoir autorisé des employés sans droit de pratique à conduire des consultations. La soignante a «à plusieurs reprises manqué à son obligation d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle», a retenu la Chambre administrative genevoise. Me Rey, pour sa part, souligne que «ces six plaintes en sept ans sont à mettre en perspective avec les 21’515 consultations sur la même période». Il s’insurge aussi du fait que la procédure a été «instruite par un vétérinaire concurrent de ma cliente».