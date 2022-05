Canada : Une victime de l’attaque au sabre: «Je suis très contente de cette décision»

L’homme qui a tué deux personnes et blessé cinq autres à coups de sabre à Québec le soir d’Halloween en 2020 a été reconnu coupable de meurtres et de tentatives de meurtre vendredi par la justice canadienne.

Carl Girouard, armé d’un sabre japonais «de type katana» et vêtu d’un déguisement médiéval, avait semé la terreur il y a un an et demi en s’attaquant le soir du 31 octobre à des gens dans les rues de la capitale de la province canadienne du Québec. Deux Français étaient au nombre des blessés.