France : Une victime d’Outreau mise en examen pour tentative de meurtre

Deux femmes ont dénoncé des violences commises par leur ancien compagnon, qui n’est autre qu’une des victimes de l’affaire d’Outreau, en France. Il avait été abusé par sa mère et son beau-père.

Deux anciennes compagnes dénonçaient des pressions psychologiques, des menaces à coups de couteau, du chantage et des violences régulières de la part de cet ancien enfant victime, qui a été violé et violenté par sa mère et son beau-père, Myriam B. et Thierry D..