Fusillades de Christchurch Une victime hantée par le souvenir: «Il a tiré 9 fois sur moi»

Un survivant des attaques des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, l’an dernier, a raconté lundi qu’il était hanté par cet attentat qui a tué 51 musulmans l’an passé.

Le suprémaciste blanc Brenton T., qui avait assassiné 51 fidèles musulmans en 2019 en Nouvelle-Zélande, est resté impassible lundi quand des survivants et le procureur sont revenus à l’audience sur les longues minutes d’horreur dans deux mosquées de Christchurch.

Le procès de l’Australien de 29 ans, qui a été reconnu coupable de 51 meurtres et de 40 tentatives de meurtres et d’un chef d’accusation de terrorisme, est entré lundi dans sa dernière ligne droite. Le Tribunal de Christchurch devrait annoncer jeudi la peine.

Alors que le tueur avait assisté par vidéoconférence, depuis la prison de haute sécurité d’Auckland, aux précédentes audiences, il était présent lundi dans le tribunal. C’était ainsi la première fois qu’il se trouvait confronté aux survivants et aux familles depuis les attaques du 15 mars 2019.

«Je vois les images et j’entends encore le rata-rata-rata de l’arme dans ma tête», a raconté au tribunal Mme Jama.

Lui aussi se trouvait dans la mosquée al-Nour, la première attaquée le 15 mars. Touché neuf fois par les balles de Brenton T., il s’en est sorti en faisant le mort. «Le tireur et moi nous sommes regardés dans les yeux, a-t-il raconté (voir vidéo ci-dessus). J’ai vu le moment où j’étais la cible de son arme à feu. Le tireur a tiré neuf fois sur moi.»

Enfant de 3 ans

Vêtu de son uniforme gris de détenu, et flanqué de trois policiers dans le box, Brenton T. est resté silencieux et impassible, levant parfois la tête pour regarder le public.

Il a raconté comment l’Australien avait ce jour-là méthodiquement abattu des femmes, des enfants et des hommes, tout en filmant la tuerie et en la retransmettant en direct sur les réseaux sociaux, comment il avait ignoré les appels à la pitié de certaines victimes, comment il avait roulé sur un corps en allant d’une mosquée à l’autre.

Repérages

«Il a reconnu auprès des policiers s’être rendu dans les mosquées dans le but de tuer un maximum de personnes», a dit M. Hawes.

«Lors des auditions, (…) il a expliqué que les attaques étaient motivées par ses convictions idéologiques et qu’il espérait semer la peur chez ceux qu’il qualifie d'«envahisseurs», notamment la population musulmane et tous les immigrés non européens.»