#MeToo : Une victime présumée d’Andrew Cuomo porte plainte contre lui

La procédure entamée par l’une des femmes citées dans l’enquête accusant le gouverneur de l’État de New York de harcèlement pourrait ouvrir la voie à des poursuites judiciaires.

L’une des onze femmes citées dans une enquête indépendante accusant le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, de harcèlement sexuel, a déposé une plainte contre lui, la première à être connue depuis la sortie mardi de ce rapport explosif, a-t-on appris des médias et des autorités.

Cette plainte ouvre la voie à de possibles poursuites judiciaires pour le gouverneur, dont de nombreux alliés démocrates, jusqu’au président Joe Biden , ont appelé à démissionner , et qui fait aussi l’objet d’une procédure au Parlement de l’État de New York pouvant aboutir à sa destitution.

Gouverneur de l’État de New York depuis 2011, réélu en 2014 et 2018, Andrew Cuomo, 63 ans, était devenu une vedette nationale au plus fort de la pandémie de coronavirus au printemps 2020, grâce à ses points télévisés quotidiens, vus comme rationnels et rassurants en pleine crise.