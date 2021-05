AUSTIN A40 FARINA - Une victoire au Rallye de Monte-Carlo dès le démarrage de sa production

Dès ses débuts en 1959, la nouvelle Austin A40 Farina a remporté un vif succès: l'équipe féminine, constituée de Pat Moss et Ann Wisdom, a terminé 10ème au classement général du Rallye de Monte-Carlo et remporté la Coupe des Dames avec une voiture qui ne compte que 948 cm³ et environ 35 ch. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle la voiture a joué un rôle particulier dans l'histoire de la marque Austin.

La chouchou du grand public

La nouvelle Austin A40 a été présentée au public à l’occasion du Salon de l'automobile d'Earls Court, à la fin du mois d'octobre 1958. La presse avait déjà été informée quelques semaines en amont. La voiture compacte a quasiment fait l’effet d’une bombe auprès du public et après la présentation, la liste d'attente comptait déjà 15’000 voitures.

L’Austin A40 Farina avait une forme de carrosserie complètement différente de celle de son prédécesseur, tout en rondeur. Battista Farina et son fils Sergio avaient donné à la petite citadine des formes anguleuses, qui marquait des points avec ses grandes surfaces vitrées et offrait aux passagers un espace relativement important et ce, malgré un des dimensions modestes de 366 x 151 cm. La presse parlait alors d'une «petite voiture spacieuse», ce qui était étonnant au vu du minuscule empattement d’à peine 216 cm et était principalement dû à la bonne répartition des espaces avec un espace à l’arrière intelligemment exploitée.

Les nombreux vitrages offraient un habitacle dégagé et la sécurité n'était pas négligée grâce au tableau de bord rembourré et à la doublure de toit souple.

Par rapport à son prédécesseur, l'A35, l'A40 était plus longue de 20 cm et plus large de 11 cm, et simultanément plus basse de 6 cm.

Cette ancienne Austin A40 Farina, dans laquelle Pat Moss et Ann Wisdom ont terminé 10ème au Rallye de Monte-Carlo en 1959, a survécu. Bonhams / www.zwischengas.com Les premières A40 n’avait qu’un tout petit hayon. À partir de 1959, l’A40 «Countryman» en version break disposait d’un hayon à double ouverture. Bonhams / www.zwischengas.com Cette Austin A40 a participé au Rallye de Monte-Carlo en 1959 dans la catégorie «voitures de série». Bonhams / www.zwischengas.com

Une technologie éprouvée

Alors que la carrosserie autoportante était entièrement nouvelle, la quasi-totalité de la technologie a été reprise du modèle précédent. Ainsi, l'A40 Farina était toujours à propulsion et était dotée d'un moteur quatre cylindres monté longitudinalement avec des soupapes en tête et un arbre à cames latéral. Le constructeur annonçait une puissance de 39 ch SAE à 5000 tr/min, d’où la désignation A40.

Bien que la forme angulaire n'ait pas convaincu tout le monde, il n'y avait pratiquement rien à redire en termes de praticité. Certes, la petite Austin n'était pas sportive, il lui fallait en effet 40,9 secondes pour atteindre la barre des 100 km/h et elle ne dépassait guère les 113 km/h en ligne droite. En contrepartie, la voiture au poids à sec de 725 kg était relativement économique. Selon le style de conduite, elle ne consommait que 6 à 8,5 litres d'essence aux 100 km. La tenue de route était également convaincante et son prix (7’670 francs) était abordable.

Seules quelques survivantes

Un an après son lancement, en octobre 1959, la version break de l'Austin A40, avec un hayon à double ouverture, a été dévoilée au Salon automobile d’Earls Court à Londres. Une partie de la lunette arrière se rabattait vers le haut et l’autre vers le bas. En Grande-Bretagne, le surcoût n'était que de dix livres sterling et la valeur utilitaire supplémentaire du «Countryman» a rapidement convaincu les acheteurs.