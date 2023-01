Une victoire et des débuts discrets pour CR7 en Arabie Saoudite

Trois jours après son doublé en amical face au PSG, Cristiano Ronaldo effectuait ce dimanche ses grands débuts en match officiel avec son club saoudien d’Al-Nassr. Dans un Mrsool Park évidemment plein et acquis à la cause du Portugais, les hommes de Rudi Garcia se sont imposés 1-0 face à la modeste formation d’Al-Ettifaq, dixième du championnat. Le Portugais, titulaire et capitaine, est resté muet malgré une prestation encourageante pour la suite.