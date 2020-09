Auteur d’un sacré numéro samedi entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle, Nans Peters était logiquement comblé, lorsqu’il a passé la ligne en vainqueur. Le Grenoblois de 26 ans dispute sa première Grande Boucle et a «scoré» d’entrée! Si il a aussi été très bon à l’interview d’après-course, son corps a parlé pour lui quand il s’est tenu la tête d’incrédulité, comme on peut le voir sur la photo prise au bon moment.

Ensuite, devant les médias, le jeune homme de l’équipe Ag2r n’a pas boudé son plaisir et a fait preuve d’une candeur rafraîchissante, comme lorsqu’il a évoqué son duel avec le Russe Ilnur Zakarin: «Je savais que Zakarin était plus fort que moi en bosse mais dans la descente du col de Menté, j'ai vu qu'il descendait comme une chèvre, donc au Port de Balès, je me suis dit qu'il fallait que je fasse la descente sans me retourner.»