Football - Une victoire, mais du pain sur la planche

Denis Zakaria et Ricardo Rodriguez se congratulent après l’égalisation du second nommé (10 e 1-1).

Les échéances « qui comptent » du Team USA (4 juin) sont plus proches que celles de l’équipe de Suisse, c’est un fait. Mais de là à voir une formation à croix blanche aussi dépassée sur l e plan athlétique… Les Américains se sont pourtant présentés sur la pelouse du Kybunpark sans deux de leurs cartes majeures (Pulisic et Steffen), retenus la veille à Porto par la finale de la Champions League.

Inquiétant , à moins de deux semaines de l’entrée en lice dans le Championnat d’Europe? Pas forcément. Les joueurs à croix blanche suivent des entraînements intensifs et Vladimir Petkovic a fait quelques ultimes essais (Benito en défense centrale, Rodriguez sur le côté avant la pause , milieu à trois ensuite). ç a n’explique pas le manque flagrant de maîtrise technique ni tactique, c’est vrai. Mais comme lors du match amical, pour beurre et pas emballant face à la Finlande en fin d’hiver (3-2), la Suisse est tout de même parvenue à s’en sortir.

D’un but à l’autre

On n’ avait plus vu la Nati être autant dans ses petits souliers depuis longtemps, même face à des cadors européens. La troupe de Vladimir Petkovic aurait toutefois pu prendre le thé avec une longueur d’avance et c ’ eût été un sacré hold-up. Rodriguez avait égalisé d’un tir contré dès la 10e, avant de manquer le cadre sur un penalty heureux à la 42e.