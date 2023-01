Football : Une victoire pour la première de Depay

Après une défaite à domicile contre le Barça puis un nul à Almeria, l’Atlético Madrid s’est relancé en championnat d’Espagne en dominant une équipe de Valladolid au plus mal. Avec cette neuvième victoire de la saison, l’équipe de Diego Simeone conforte sa quatrième place (31 pts), mais toujours sept longueurs derrière la Real Sociedad (3e).

La formation basque s’est en effet imposée 2-0 sur le terrain du Rayo Vallecano (9e) un peu plus tôt dans l’après-midi, avec des buts du Norvégien Alexander Sorloth (15e) et Ander Barrenetxea (36e).

Valladolid proche des places de relégables

Valladolid, en revanche, a enregistré à Madrid sa quatrième défaite d’affilée en Liga, et reste provisoirement à la 17e place, mais pourrait rapidement intégrer le wagon des trois relégables.

En effet, Cadix (18e), le FC Séville (19e) et Elche (20e) n’ont pas encore joué. Séville accueille Cadix ce samedi en soirée, tandis qu’Elche recevra Osasuna (7e) dimanche.

Barcelone le leader (41 pts) et le Real Madrid (2e, 38 pts) joueront également dimanche, respectivement contre Getafe (15e) et sur le terrain de l’Athletic Bilbao (8e).

La différence en moins de 30 minutes

Griezmann s’est chargé du premier en reprenant victorieusement au premier poteau et du pied droit un centre de l’Argentin Molina (23e), puis Mario Hermoso a marqué en deux temps, en reprenant un ballon repoussé par Masip sur sa tête plongeante, à la réception d’un coup franc tiré par Griezmann (28e).

Les débuts de Memphis Depay

Ce dernier, auteur de son sixième but cette saison et surtout d’un excellent match, a été remplacé par Yannick Carrasco en seconde période (56e) et est sorti sous les applaudissements du public.