Qualifications Euro 2024: La Suisse gagne sans gloire en Andorre

On ne promettait pourtant pas l’enfer à la Suisse. La part de risque était limitée dans ce petit Estadi Nacional d’Andorre-la-Vieille qui n’était même pas rempli, malgré qu’il ne contienne que 3300 places. Reste qu’elle est quand même parvenue à encaisser son premier but de cette campagne, suite à un coup franc de Cervos repris par Marcio Vieira (lâché par Xhaka) à la 67e minute. De quoi trembler jusqu’au bout.

Heureusement, c’est en mettant des buts que le travail pouvait être bien fait par la Suisse. Et sur ce point, elle a au moins fait le minimum. En marquant vite, parce que c’est ainsi qu’il fallait faire. Après même pas neuf minutes donc, Ruben Vargas envoyait Remo Freuler au but. Couvert par un défenseur andorran mal aligné (et repéré a posteriori à la VAR), le milieu de Nottingham Forest pouvait aller contourner le portier Iker Alvarez et ouvrir le score.