Tout a commencé avec la publication sur Facebook d’une vidéo, filmée par une fameuse «amie qui travaille dans un hôpital». Les images, tournées à l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz (VD), montrent des couloirs d’hôpital vides, ainsi que des lits vides: les lieux sont déserts. Des images brutes, sans commentaire, non datées, et une conclusion sans équivoque: la pandémie n’existe pas ou, du moins, elle est bien moins sérieuse que ce que l’on prétend. «Ils veulent vraiment nous faire croire des grosses salades pour nous faire peur et nous reconfiner et faire passer le vaccin», dit l’internaute qui a publié la vidéo.