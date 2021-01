Italie : Une vidéo de Ronaldo et son épouse suscite la polémique

La séquence diffusée sur les réseaux sociaux montre le couple en motoneige sur les pistes de Courmayeur, en Vallée d’Aoste. Problème? Le Portugais n’aurait pas pu s’y rendre.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir Cristiano Ronaldo et sa douce moitié sur une motoneige, à Courmayeur dans la Vallée d’Aoste. Le couple en a urait également profité pour passer la nuit dans un hôtel, qui aurait dû être fermé , e t faire une balade. Problème? Courmayeur se trouve dans la région italienne de la Vallée d’Aoste. Or certains Italiens n’ont pas le droit de changer de région en cette période de pandémie. Et c’est le cas pour les Piémontais, dont la capitale, Turin , est le lieu de résidence de Cristiano Ronaldo.