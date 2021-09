Zurich : Une vidéo douteuse lui coûte ses économies

Un film censé être «amusant», partagé sur un groupe WhatsApp, a conduit un jeune homme devant le juge. Il a été acquitté, mais il devra payer 12’000 francs de frais.

Une vidéo, partagée via le réseau WhatsApp a fait l’objet d’une plainte à cause de son caractère pornographique.

Selon l’acte d’accusation, le clip montre un garçon regardant un écran sur lequel défilent des images pornographiques. À un moment, on voit quelqu’un qui baisse son pantalon et on voit son sexe en érection. M. avait simplement trouvé la vidéo amusante. «Je me rends compte que ce n’était pas malin. Mais sur le moment, j’ai fait suivre ces images à un ami. Mais il n’y avait aucune intention sexuelle dans mon geste.» Le Tribunal de district est arrivé à la même conclusion et l’a acquitté de tous les chefs d’accusation.