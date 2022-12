États-Unis : Une vidéo embarrassante fait tomber la cheffe de la police

Le policier explique aux deux quinquagénaires qu’ils n’ont pas le droit de conduire un véhicule dépourvu de plaque d’immatriculation. Pendant que l’homme au volant tente une explication, son épouse vérifie si l’officier a enclenché sa caméra et lui annonce, tout sourire: «Je suis la cheffe de la police de Tampa.» Visiblement gêné, le policier répond: «Ah! Comment allez-vous?» Tout en sortant son badge, Mary O’Connor lui lance alors: «Je vais bien! J’espère que vous allez nous laisser partir, ce soir.»

Embarrassé, l’agent bégaie s’excuse. «Votre visage me disait quelque chose», hésite-t-il, avant d’adresser un avertissement au couple et de lui souhaiter une bonne soirée. Mary O’Connor dégaine alors sa carte de visite et glisse à son subalterne: «Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Sérieusement.» Ce n’est que trois semaines après cet incident que la cheffe de la police en a parlé à la maire de Tampa. O’Connor a alors assuré avoir décliné son identité pour des raisons de «sécurité», mais a admis qu’elle n’aurait pas dû demander à l’officier de renoncer à la sanctionner.