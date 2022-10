Une vidéo gênante envoie un policier genevois devant le tribunal

«Tu peux me l’envoyer sur ce numéro. Et surtout la montrer à personne ou l’effacer si t’arrive (sic).» Ce message a été envoyé le 20 mars 2018 par un policier à un patron de cabaret des Pâquis. Il concerne des images de vidéosurveillance prises le 18 mars. L’agent y repousse un homme de deux coups au visage et deux aux jambes. Ses collègues ne cillent pas. L’épisode n’a donné lieu à aucun rapport, en contradiction avec toutes les règles. Il a émergé par hasard lors de l’examen du mobile du gérant, dans une autre affaire. Le gendarme était jugé lundi en appel, après avoir écopé de 60 jours-amende avec sursis pour abus d’autorité en première instance.