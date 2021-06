Microsoft : Une vidéo relaxante suggère l’arrivée de Windows 11

Microsoft a publié une drôle de vidéo de 11 minutes et dit qu’il abandonnerait le support logiciel de Windows 10 le 14 octobre 2025.

Le support logiciel de Windows 10 Home, Pro, Pro Education et Pro Workstation sera assuré jusqu’au 14 octobre 2025, a annoncé Microsoft sur une page dédiée au système d’exploitation. À partir de cette date butoir, le logiciel devrait être considéré comme obsolète et ne devrait plus bénéficier de mises à jour.