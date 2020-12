Proche-Orient : Une vie «excessivement difficile» pour les handicapés à Gaza

D’après Human Rights Watch, les personnes en situation de handicap, à Gaza, souffrent particulièrement du blocus imposé par Israël depuis 2007.

Les personnes invalides mènent une vie «excessivement difficile» dans la bande de Gaza à cause du blocus israélien et du manque d’assistance du Hamas au pouvoir, a alerté jeudi Human Rights Watch à l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées.

Deux millions de Palestiniens vivent dans l’enclave coincée entre Israël, l’Egypte et la mer Méditerranée et minée par la pauvreté et les conflits. D’après HRW, les personnes en situation de handicap souffrent particulièrement du blocus imposé par Israël depuis 2007 pour contenir le mouvement islamiste armé Hamas, son ennemi au pouvoir dans l’enclave.