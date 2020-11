Football : Maradona n’a pas laissé de testament

La vie privée de Diego Maradona, tourmentée par les nombreux conflits juridiques et médiatiques, laisse présager une succession difficile après la mort de la star planétaire, mercredi, à 60 ans.

«Je sais que maintenant, quand on vieillit, les gens se préoccupent plus de ce que tu laisses que de ce que tu es en train de faire. Et je leur dis à tous que je ne vais rien leur laisser, que je vais tout donner. Tout ce que j’ai obtenu dans ma vie, je vais le donner», lançait-il dans un message enregistré.

Mais la loi argentine établit que les deux tiers de l’héritage doivent revenir aux enfants et au conjoint, et qu’ils ne peuvent pas en être privés. Une personne seule peut faire don, par testament, d’un cinquième de ses biens.

Depuis cette menace, le «Diez» et sa fille se sont réconciliés, comme en témoignent les messages affectueux publiés sur les réseaux sociaux par Gianinna et sa soeur Dalma lors du soixantième anniversaire de Maradona le 30 octobre dernier.

«J’en ai profité (de Maradona) à chaque étape de ma vie, parfois en étant plus proche de lui qu’aujourd’hui mais moins loin que demain. C’est mon grand exemple de tout ce qu’il faut faire et de tout ce qu’il ne faut pas faire. Je l’ai admiré, hier aujourd’hui et toujours. Il m’a appris à pardonner, à me pardonner», avait écrit Gianinna.