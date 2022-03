La Chaux-de-Fonds : Une vieille affaire a failli coûter très cher à un promoteur

Trois hommes ont tenté d’extorquer 1,5 million de francs à un promoteur chaux-de-fonnier. L’un des acolytes engagés pour mettre la pression sur le chef d’entreprise s’est dit innocent devant le Tribunal.

Un homme de main a agi à la demande d’un ex-collaborateur du promoteur qui estimait que son ancien patron lui devait 1,5 million de francs en lien avec une transaction immobilière datant de 1994, raconte «ArcInfo». Accompagné d’un acolyte, le prévenu s’est rendu dans les bureaux du promoteur, lui expliquant que son ancien collaborateur avait engagé des hommes de main tchétchènes pour 500’000 francs, afin de s’en prendre à lui et à sa famille, s’il ne rendait pas cet argent. Quelques jours plus tard, à l’occasion d’un nouveau rendez-vous, la bande annonce pouvoir négocier un abandon de contrat, moyennant un payement de 250’000 francs. Le trio se fera interpeller quelques jours plus tard. Via ordonnance pénale, l’ancien collaborateur a écopé d’une peine de 180 jours-amendes à 180 francs, assortie d’un sursis de deux ans. Le deuxième acolyte a été condamné à 120 jours à 50 francs, sans sursis. L’homme de main, lui, attend désormais le verdict de la justice. Il nie les faits.