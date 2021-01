Radiohead : Une vieille cassette refait surface aux enchères

Une bande enregistrée par Radiohead entre 1987 et 1989, avec trois inédits, est proposée au plus offrant.

Fans du groupe de Thom Yorke, cette info est faite pour vous. «Rolling Stone» rapporte qu’une vieille cassette, datant de la fin des années 1980, a refait surface et est actuellement proposée aux enchères près de Liverpool jusqu’au 26 janvier 2021. Son prix actuel est de 3600 livres, soit un peu plus de 4300 francs. Cette bande, baptisée «Gripe», a été enregistrée alors que le groupe s’appelait encore On A Friday et pas Radiohead . Les musiciens étaient alors au lycée. Des notes manuscrites de Thom Yorke accompagnent l’objet.

Cette cassette contient six titres, dont trois inédits: «Promise Me», «Body In A Box» et «These Are The Chains». Les trois autres morceaux («Happy Song», «To Be A Brilliant Light» et «Sinking Ship») sont déjà disponibles sur le Net. Cette bande a été donnée à un proche du combo dans les années 1990. «Les morceaux sont bruts, mais suggèrent certainement quelque chose du fantastique potentiel que le groupe réaliserait quelques années plus tard», a analysé le commissaire priseur.