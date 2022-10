Cornaux (NE) : Une vieille centrale à gaz pourrait être appelée à la rescousse cet hiver

Cet hiver, en cas de pénurie d’énergie, la vieille centrale à gaz de Groupe E construite en 1966-67 à Cornaux (NE) pourrait retrouver une activité plus soutenue. Le responsable de la production thermique et de l’environnement au sein de l’entreprise, explique dans «La Liberté»: «Si elle est retenue, la centrale peut être mise en route sur ordre de la Confédération dès le 1er février 2023». Mais pour Laurent Ducrest, l’idéal serait quand même qu’elle soit sollicitée le moins possible.