Justice : Une vieille fuite de données continue d’agiter la politique à Zurich

La conseillère d’État Jacqueline Fehr a dû s’expliquer devant la presse après la révélation de fuites de données liées à la justice cantonale il y a plus de dix ans.

Jacqueline Fehr a dû dévoiler tout ce qu’elle savait et qui n’avait pas été communiqué en raison des procédures pénales ouvertes.

Numéros de téléphone de policiers, adresses postales privées de collaborateurs, expertises psychiatriques d’accusés: des données appartenant au Département de la justice du Canton de Zurich ont fuité, au moins entre 2006 et 2012, ont révélé les médias alémaniques vendredi dernier. Depuis, c’est un feuilleton dans les journaux et la pression politique s’est accrue.

De l’amateurisme, surtout

«La manière dont les supports de données de la direction de la justice ont été éliminés est injustifiable. Ce n’était pas professionnel, c’était de la négligence et, le cas échéant, relevait du droit pénal. Ça n’aurait jamais dû se passer ainsi», a dit Jacqueline Fehr. Elle a présenté le rapport final de l’enquête administrative qui a été menée.

Celui-ci pointe les lacunes qui existaient alors. La conseillère d’État a toutefois noté que, depuis 2013 – donc avant même que le cas ne soit découvert –, les processus d’élimination du matériel informatique avaient été revus et qu’une telle fuite n’était plus possible aujourd’hui. Aucune mesure n’est donc à prendre.