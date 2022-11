Pregny-Chambésy (GE)

: Une villa vendue pour près de 50 millions

49,5 millions de francs: c’est le montant qu’a déboursé Mike Wainwright pour s’acheter une maison dans la commune de Pregny-Chambésy. Il est le numéro deux de Trafigura, une grande entreprise pétrolière établie à Genève. L’acte d’achat a été conclu le 5 octobre dernier, dévoile «Le Temps» . Le pétrolier prend ses quartiers dans une villa baptisée «le Rivage». Cette dernière se trouve sur un terrain de plus de 11’000 m2 avec accès privé au lac et plusieurs bâtiments en son périmètre.

La fortune de l’acheteur est estimée entre 100 et 200 millions de francs suisses par «Bilan». Mike Wainwright fait ainsi partie des 300 plus grosses fortunes du pays. L’homme de 49 ans aurait été impliqué dans l’affaire Petrobras au Brésil. Il aurait autorisé un versement de commissions à une personne condamnée au Brésil pour corruption. Trafigura, via une porte-parole, a réfuté ces informations, affirmant que la procédure est actuellement suspendue.