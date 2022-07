Coronavirus en Chine : Une ville confine ses 320’000 habitants après un seul cas

Les autorités de Wugang ont demandé à leurs citoyens de rester chez eux pendant trois jours après la détection d’un cas positif.

Le récent rebond épidémique est bien moins important. Mais conformément à sa stratégie zéro Covid, le pays continue d’y répondre par des confinements, des restrictions aux voyages et l’isolement des personnes testées positives dans des centres de quarantaine.

Près de 250 millions de Chinois soumis à des restrictions

Ce rebond épidémique, limité tant en nombre que géographiquement, fait néanmoins craindre le retour de restrictions, en particulier à Shanghai. Depuis le début du mois, la plus grande ville de Chine enregistre de nouveau des cas positifs, après une baisse drastique en juin. Résultat, les 25 millions de la métropole doivent se soumettre entre mardi et jeudi à deux tests de dépistage, plus d’un mois après la levée d’un éreintant confinement au printemps.