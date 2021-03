États-Unis : Une ville crée un fonds de réparation pour les résidents noirs

Cette initiative d’une ville de l’Illinois pourrait devenir un modèle aux États-Unis, où la lutte contre l’injustice raciale est devenue prioritaire.

Pour la conseillère municipale Robin Rue Simmons, architecte de ce programme, il s’agit d’une «première étape» après des années de discussion et de contributions des habitants. «Cette initiative n’est pas une réparation complète. Nous savons tous que le chemin de la réparation et de la justice dans la communauté noire va être le travail d’une génération. Il y aura de nombreux programmes et initiatives et davantage de financement», a-t-elle expliqué.