Espagne

Une ville de 32’000 habitants reconfinée pour deux semaines

Après un nouveau pic de contaminations, une localité espagnole se confine, plus d’un mois et demi après le déconfinement total au niveau national.

Un mois et demi après le déconfinement total de l'Espagne, Aranda de Duero dans la région de Castille-Leon, connue pour ses vignobles, renoue avec la limitation des déplacements au minimum et l'interdiction d'entrer ou de sortir de la localité.

D'autres quarantaines locales ont déjà été imposées notamment au Pays Basque, en Catalogne et en Aragón. L'Espagne, un des pays les plus frappés par la pandémie, a dénombré à ce jour 310’000 cas et 28’500 décès.

«Tout est très tranquille, on a un peu peur bien sûr. Certains magasins sont fermés mais finalement ça ressemble presque à une journée normale. On voit bien qu'on a un petit coup au moral parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer», a déclaré à l'AFP Maria José Fernandez, une vendeuse de vêtements de 27 ans, jointe par téléphone.

Pas de 2e vague nationale

Les régions les plus touchées sont la Catalogne (nord-est), avec plus de 5100 cas diagnostiqués cette dernière semaine, et l'Aragon voisin, avec 4100 cas. Mais cette dernière région est la plus préoccupante avec le plus fort taux de cas du pays, 312 pour 100’000 habitants.