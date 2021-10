Arts : Une ville d’Italie défie la censure de Pékin contre un artiste

La ville de Brescia (nord) présentera du 3 novembre au 13 février l’exposition Badiucao qui dénonce la répression politique en Chine et la censure sur la pandémie de Covid 19.

«Pour nous, l’art et la liberté d’expression sont une combinaison essentielle», avait affirmé plus tôt sur Twitter la maire adjointe de la ville de Brescia, Laura Castelletti, dont le tweet était illustré de photos de coupures de presse faisant état d’interventions de l’ambassade chinoise pour que la Municipalité annule cet événement culturel.

«Mensonges antichinois»

Dans une lettre au Conseil municipal citée par le journal local Il Giornale di Brescia, le bureau culturel de l’ambassade se plaint que les œuvres de l’artiste Badiucao soient «remplies de mensonges antichinois». Selon l’ambassade, ces œuvres «déforment les faits et répandent de fausses informations», induisent en erreur le public italien et «mettent en péril les relations amicales entre la Chine et l’Italie».