Royaume Uni

Une ville du nord de l'Angleterre durcit son confinement

Une augmentation des cas d’infection au Covid-19 oblige l’Exécutif à prendre des mesures encore plus restrictives à Preston, au nord-ouest de l’Angleterre.

A partir de minuit, les quelque 141’000 habitants de cette ville ne pourront plus recevoir de visite chez eux, y compris dans leurs jardins. Ils pourront rencontrer d'autres personnes à l'extérieur, et former un groupe de six personnes au maximum, ou deux foyers.