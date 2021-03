Plan à huit à l’Ouest

Les Conseils communaux de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens et Saint-Sulpice et le Conseil général de Villars-Sainte-Croix se prononceront prochainement. Il pourrait entrer au service dès l’automne. Conçu dans le cadre de Stratégie et développement de l’Ouest lausannois, il doit succéder au Schéma directeur de l’Ouest lausannois, également précurseur à l’époque.

Cette vue d’ensemble doit permettre de planifier de manière rationnelle les infrastructures de transport nécessaires, de déterminer au mieux les secteurs pour accueillir emplois et habitants, de donner leur place à la marche et au vélo, de garantir la diversité du territoire, de préserver le patrimoine, de renforcer les éléments paysagers, de végétaliser la ville, d’offrir des espaces de détente et de loisirs à une population grandissante et de tirer profit des ressources énergétiques présentes dans le territoire de l’Ouest lausannois, précise un communiqué.