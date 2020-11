Depuis le début du mois et jusqu’en avril prochain, 500 nouveaux chênes, tilleuls et autres pommiers apparaîtront dans les rues, les préaux d’écoles, dans les cimetières ou les parcs. En matière de plantation, «c’est quasi le triple de l’année passée», a appuyé le magistrat. Depuis janvier dernier, 189 arbres ont été abattus par la Ville «pour raison sanitaire», sans compter ceux que la tempête du 13 août dernier a couchés. «La règle désormais, c’est trois arbres plantés pour un disparu, a rappelé l’élu. Nous visons 30% de surfaces arborisées en ville en 2030, contre 21% actuellement.»

Oublier les tronçonneuses

Reste à savoir si la commune a les moyens de ses ambitions face aux divers acteurs publics et privés dans le domaine de l’aménagement. Si les récents scrutins ou élections ont montré l’intérêt de la population pour lutter contre le dérèglement climatique, «nous ne sommes pas tout seuls à décider, c’est clair. Mais je note que de plus en plus de nos partenaires, comme les SIG, vont dans la même direction que nous. En définitive, tout est affaire de volonté et de courage politique.»